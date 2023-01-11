أهم ما جاء في الندوة الصحفية للأمين العام لـ"الكاف"

عقد الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيرون ماسانغو اومبا، اليوم الأربعاء، ندوة صحفية رفقة رئيس اللجنة المحلية المنظمة لبطولة إفريقيا للأمم، رشيد أوكالي، بقاعة المحاضرات التابعة لملعب نيلسون مانديلا.

وشكر الأمين العالم لـ"الكاف" رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والحكومة والولاة في المدن الأربعة والشعب على الدعم والتسهيلات والترحاب، مضيفا أنه وجد ملاعب بمواصفات عالمية ستعود بالمنفعة على الكرة الجزائرية وحتى الإفريقية.

وأكد المسؤول الرفيع في "الكاف" أن منافسة "الشان" ستكون واجهة حقيقية للجزائر في العالم وإفريقيا، حيث ستقام لأول مرة بـ18 منتخبا وسيتم الاعتماد على تقنية "الفار" في كل الملاعب.

وكشف نفس المتحدث أنه سيتم بث المباريات في 64 بلدا، كما سيكون الإخراج بـ24 كاميرا بدل 14 كاميرا سابقا.

وأكد ماسانغو اومبا أن دورة "الشان" في الجزائر لن تكون الأخيرة عكس ما روج في الفترة الأخيرة.

من جهته، بدأ رئيس لجنة التنظيم المحلية، رشيد أوكالي، كلمته بالترحم على الزميل الصحفي، حمزة بركاوي، الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء.

وعبر أوكالي عن اعتزازاه بشهادة الأمين العام ولجان "الكاف" الذين أكدوا جاهزية الجزائر للعرس القاري، مضيفا أنه تم توجيه الدعوة لنجوم القارة مثل صامويل إيتو وديدي دروغبا وايمانويل اديبايور منهم من سيحضر حفل الافتتاح ومنهم من يحضر لاحقا.

وعن حفل الافتتاح كشف ذات المسؤول أنه سيكون قصيرا لكنه سيمثل الجزائر أحسن تمثيل مع نجوم عالمية محلية وإفريقية.

وجدد أوكالي التأكيد أن الدخول بالحقائب ممنوع إلى الملاعب التي ستحتضن المنافسة، حيث تم توفير عدة نقاط لبيع الأكل والمشروبات داخل الملعب، كما أكد على منع التدخين داخل الملاعب.