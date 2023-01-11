وفود المنتخبات المشاركة تصل تباعا إلى الجزائر

تتسارع وتيرة وصول بعثات المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين إلى الجزائر، مع اقتراب إعطاء إشارة ضربة البداية المقررة هذا الجمعة.

وحل، اليوم الأربعاء، منتخب الكونغو الديمقراطية مباشرة إلى مطار رابح بيطاط بعنابة التي سيبدأ فيها المنافسة في المجموعة الثانية، وهو نفس الأمر لمنتخب كوت ديفوار الذي وصل إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة قبل السفر نحو عنابة.

كما بدأت ولاية وهران في استقبال منتخبات المجموعتين الرابعة والخامسة، حيث كان المنتخب الأونغولي أول الواصلين إلى مطار أحمد بن بلة الدولي، ثم حلت بعده بعثة منتخب الكونغو.

ومن المنتظر أن تحل اليوم بعثتا منتخب ليبيا وإثيوبيا بمطار هواري بومدين، والذين ينافسان في المجموعة الأولى في العاصمة.