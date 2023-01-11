وفاة الحارس السابق لاتحاد الجزائر

توفي، اليوم الأربعاء، الحارس السابق لاتحاد الجزائر كمال طاهير عن عمر ناهز 78 عاما، حسب ما علم من النادي العاصمي الناشط في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وولد كمال طاهير في الـ11 جانفي 1945 ببولوغين (ولاية الجزائر) حيث استهل مشواره الكروي في صفوف اتحاد الجزائر قبل أن يتنقل إلى شبيبة القبائل كما حمل الفقيد قميص المنتخب الوطني الجزائري في 11 مناسبة في الفترة الممتدة من 1966 إلى 11 ماي 1974 تاريخ آخر مقابلة يخوضها أمام منتخب تونس (انهزام 2-1).

ومع اتحاد الجزائر، نشط الفقيد سنتي 1969 و 1970 نهائي كأس الجزائر إلى جانب نهائي الكأس المغاربية للأندية الفائزة بالكؤوس سنة 1970.

و بعد تنقله إلى صفوف شبيبة القبائل فاز كمال طاهير بثلاث بطولات للجزائر (1973، 1974، 1977) إضافة إلى كأس الجزائر سنة 1977 والكأس الممتازة سنة 1973.