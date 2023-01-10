عرقاب يشارك في أعمال منتدى الأمن الطاقوي

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الجمعة المقبل، في أعمال منتدى حول الأمن الطاقوي، يعقد في إطار قمة "صوت الجنوب" التي تنظمها الحكومة الهندية، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

وجاء في البيان أنه "بدعوة من وزير البترول والغاز الطبيعي والإسكان والشؤون الحضرية الهندي، يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، يوم الجمعة 13 جانفي 2023 عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في أعمال جلسة افتراضية، بعنوان أمن الطاقة والتنمية: خارطة طريق للازدهار، وهي جزء من قمة صوت الجنوب التي تنظمها الحكومة الهندية يومي 12 و13 جانفي 2023".

وستشهد هذه الجلسة مشاركة العديد من الوزراء المسؤولين عن الطاقة وكبار المسؤولين في المجال الطاقوي العالمي والخبراء لمناقشة العديد من النقاط، لاسيما ما يتعلق بضمان الوصول إلى مصادر الطاقة في سياق عدم الاستقرار المتزايد وتنويع وتسخير إمكانات الطاقة في العالم النامي والطاقات المتجددة، يضيف البيان.