"Marhaba", le ballon officiel de la CHAN

La Confédération africaine de football (CAF) et son partenaire technique Umbro ont dévoilé le ballon officiel du Championnat d'Afrique des Nations CHAN- Algérie 2022 dont le coup d'envoi sera donné le vendredi 13 janvier 2023 au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger).

Le ballon officiel du match, nommé "Marhaba" qui signifie "Bienvenue", sera notamment utilisé lors du match d'ouverture de la compétition entre l'Algérie, pays hôte, et la Libye à 20h00 au stade Nelson Mandela à Alger.

"Marhaba" est inspiré à la fois des couleurs du CHAN et de l'Algérie.

La septième Edition du championnat d'Afrique des nations, compétition réservée aux locaux, se déroulera du 13 janvier au 4février dans quatre villes algériennes, Alger, Oran, Constantine et Annaba.