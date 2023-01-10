الحماية المدنية: ترقية 1709 مستخدم

أعلنت المديرية العام للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، ترقية 1709 مستخدم إلى رتب أعلى.

وأفادت بيان ذات الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، "أنه في إطار الإعلان على النتائج النهائية للامتحانات المهنية لسنة 2022 والمتعلقة بالمخطط السنوي لتسيير المستخدمين وكذا متابعة الحياة المهنية لمستخدمي القطاع، تم ترقيتهم إلى رتبة أعلى 1709 مستخدم من الحماية المدنية، بالنسبة لأسلاك الحماية المدنية تم ترقية 1632 مستخدم، منهم 55 لرتبة مقدم، 263 لرتبة رائد، 30 للرتبة طبيب رائد، 204 لرتبة نقيب، 203 لرتبة ملازم أول، 93 لرتبة ملازم، 325 لرتبة مساعد و 459 لرتبة رقيب".

"أما بالنسبة للمستخدمين الشبيهين فتمت ترقية: 01 لرتبة متصرف مستشار، 06 لرتبة متصرف رئيسي، 03 لرتبة مساعد متصرف، 09 لرتبة ملحق إداري رئيسي، 12 لرتبة عون إدارة رئيسي، 07 لرتبة عون إدارة، 03 لرتبة تقني سامي في الإعلام الآلي، 03 لرتبة كاتب مديرية رئيسي، 04 لرتبة كاتب مديرية و 10 لرتبة كاتب" يضيف البيان.

وتابع البيان "فيما يتعلق بمستخدمي الصحة العمومية، تم ترقية 01 لرتبة جراح أسنان عام رئيس، 05 لرتبة جراح أسنان عام رئيسي، 01 لرتبة صيدلي عام رئيسي، أما بخصوص مستخدمي المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية فتمت ترقية 02 لرتبة مفتش تقني متخصص رئيسي في الموصلات س س و، 03 لرتبة مفتش تقني متخصص في الموصلات س س و".