وزارة الصحة تأمر بسحب دواء "بيوكاليبتول"

وجهت وزارة الصحة تعليمة للأطباء والصيادلة لمنع وتسويق دواء "بيوكاليبتول" (سائل) المستعمل في علاج السعال الجاف، بسبب احتواءه على مادة "فولكودين" التي تم حظرها من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية، والتي من شأنها أن تتسبب في تعقيدات صحية للمرضى خصوصا أثناء خضوعهم للتخدير.

أمرت وزارة الصحة، وفق ما ورد في التعليمة تحوز "الخبر" على نسخة منها، بسحب جميع الدواء السائل الذي يحتوي على "فولكودين" من الصيدليات ومن السوق والمخازن، كما أمرت الأطباء بالاستغناء عنه وعدم كتابته في الوصفات الطبية.

وكشفت الدراسات الأخيرة عن أن مادة "فولكودين" لها تأثيرات سلبية خطرة من شأنها أن تؤدي بالمريض إلى الوفاة في حال خضوعه إلى تخدير عام يسبق إجراء عملية جراحية، وهو ما دفع بالوزارة الوصية إلى توجيه تعليمة إلى الأطباء تحثهم فيها على ضرورة تدوين ملاحظات على ملفات المرضى الذين سبق لهم تناول هذا الدواء لتفادي أي تعقيدات صحية أثناء خضوعهم إلى عمليات جراحية بسبب الحساسية الخطيرة التي تسببها مادة "فولكودين" عندما تلتقي مع مواد أخرى تستعمل في التخدير.

ودعت الوصاية الأطباء المخدرين إلى إلزامية طرح الأسئلة على المرضى قبل خضوعهم للتخدير وهل سبق لهم أن تناولوا هذا النوع من الدواء السائل المستعمل في علاج السعال الجاف.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية، قد أعلنت، مؤخرا، حظر أدوية السعال السائلة التي تحتوي على "فولكودين" في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وهو دواء يستعمل في علاج السعال الجاف لدى الأطفال والبالغين.

وأثبتت الدراسات أن تناول الفولكودين في الأشهر الـ12 التي تسبق الخضوع للتخدير، قد يتسبب في أثناء تخدير المريض برد فعل تحسسي مفاجئ وخطِر وقد يؤدي حتى الوفاة.

وتحمل هذه الأدوية عدة تسميات علمية وتجارية تتغير من بلد لآخر من بينها "دايميتان" و"بايوكاليبتول" و"برونكالين"، وقد شرعت السلطات الصحية الفرنسية، في سبتمبر الماضي، سحب تراخيص تسويق هذه الأدوية السائلة، مع تطهير السوق من جميع الأادوية التي سبق أن وزعت على الصيدليات أو المراكز الصحية.