قطارات ليلية خلال مقابلات "الخضر"

أعلنت الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية تخصيص قطارات ليلية خلال مقابلات المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وجاء في بيان ذات الشركة "تزامنا مع انطلاق منافسات كأس إفريقيا للمحليين شان 2022 المقامة بالجزائر من 13 جانفي إلى 04 فبراير 2023، وحرصا من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على ضمان تنقل الأنصار لمتابعة الفريق الوطني الجزائري، تم إضافة قطارات ليلية لضاحية الجزائر العاصمة أيام 13 و 17 و 21 جانفي 2023 حسب البرنامج التالي:

محطة آغا - العفرون. 40 : 22

محطة آغا - الثنية. 30 : 22".

وأضاف البيان أن المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري ETUSA خصصت حافلات خاصة لنقل المناصرين من وإلى الملعب الجديد ببراقي على مستوى محطة الحراش ومحطة بئر توتة ذهابا وإيابا.