باتنة: مستجدات قضية طعن أستاذة من طرف تلميذها

أفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس بولاية باتنة بالوقائع الحقيقية لقضية الاعتداء الذي تعرضت له الأستاذة "ب.ش.ر" بمتوسطة ببلدية تاكسلانت من طرف القاصر "ع.هـ" تلميذ في السنة الرابعة متوسط بنفس المؤسسة .

وذكر في البيان أن الضحية قامت باستدعاء ولي التلميذ في العاشرة صباحا من نهار اليوم لتخبره بسلوكات إبنه، وفي منتصف النهار وبينما كانت الضحية بالقرب من الإدارة أقترب منها المشتبه به في فناء المتوسطة وهو يحمل بيده خنجرا ذا مقبض خشبي ليوجه لها ضربة في ظهرها ويلوذ بالفرار، ليتم نقل الضحية إلى مستشفى نقاوس ثم إلى المركز الاستشفائي الجامعي بباتنة لخطورة الإصابة المعقدة، أين أجريت لها عملية جراحية واستطاع الفريق الطبي احراج الخنجر وحالتها حاليا مستقرة.

مصالح الدرك كثفت فيما بعد من عمليات البحث عن المشتبه به الذي تم توقيفه في الوقت الذي فتح تحقيق معمق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الجريمة .