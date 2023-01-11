نور الدين بن براهم رئيسا جديدا لمرصد المجتمع المدني

وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين نور الدين بن براهم، رئيسا للمرصد الوطني للمجتمع المدني، خلفا لعبد الرحمان حمزاوي، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "طبقا لأحكام المادتين 91 الفقرة 7 و 92 الفقرة 2 من الدستور، وبمقتضى المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في29 شعبان 1442، الموافق لـ12 أبريل 2021، والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم, مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين السيد نور الدين بن براهم، رئيسا للمرصد الوطني للمجتمع المدني, خلفا للسيد عبد الرحمان حمزاوي".