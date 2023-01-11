ميلة: إسعاف مختنقين بالغاز في شلغوم العيد

أسعفت مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة ليلة البارحة شخصين اختنقا بالغاز بشقتهما بحي 50 مسكنا تساهميا بشلغوم العيد.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان إن إسعافات وحدة القطاع لشلغوم العيد، تدخلت ليلة أمس على الساعة العاشرة وخمسين دقيقة (22:50) لأجل إسعاف شخصين يبلغان من العمر 48 و51 سنة، وجدا في حالة غثيان جراء استنشاقهما غاز أحادي أوكسيد الكربون داخل شقة بحي 50 مسكنا تساهميا ببلدية ودائرة شلغوم العيد حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما ونقلهما إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى شلغوم العيد.