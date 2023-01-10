أسعار النفط في منحى تنازلي

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي مع تحسن توقعات الطلب بالصين وتزايد المخاوف بشأن تأثير العقوبات على إمدادات الطاقة من روسيا أحد أبرز منتجي الخام بالعالم.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 77.46 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 0.06 بالمائة عن سعر التسوية السابق. فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 85.75 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.10 بالمائة عن سعر الإغلاق السابق.

ومن المقرر أن تدخل في شهر فيفري المقبل حيز التنفيذ عقوبات أوروبية على منتجات الوقود الروسية، حيث يواصل الاتحاد الأوروبي العمل على فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وتترقب الأسواق كذلك بيانات التضخم الأمريكية، التي من المقرر أن تصدر اليوم، حيث ستقدم البيانات دلائل عن مسار تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.