سوناطراك تعلن عن مسابقة توظيف بهذه الولاية

أعلنت شركة سوناطراك أن قائمة الناجحين في مسابقة الانتقاء التي جرت فعاليتها في ولاية إليزي قد تم تسليمها للوكالة الوطنية للتشغيل.

ولسد إحتياجاتها على مستوى ولاية إليزي ، أعلنت الشركة أنها باشرت بتقديم عرض تشغيل آخر عبر المنصة الرقمية OGC للوكالة الوطنية للتشغيل، لتوظيف 199 منصب جديد في مختلف الإختصاصات في إطار تنفيذ مخططها للتوظيف.

للتذكير فإن عرض العمل الإجمالي الحالي لتشغيل 199 منصب عمل، الذي تعلن عنه المؤسسة يتضمن 42 منصب شاغر من عرض التشغيل السابق والذي كان محددا بـ 138 منصب، نجح فيه 96 مترشح فقط.