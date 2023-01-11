عنابة: ضمان تزويد المنشآت المعنية بمنافسات "الشان " بالكهرباء

ضبطت شركة توزيع الكهرباء والغاز(سونلغاز)بعنابة مخططا استثنائيا لضمان خدمة نوعية لتزويد بالطاقة الكهربائية والغاز بمختلف المنشآت المعنية بمنافسات بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين شان 2022 التي ستفتح يوم غد الجمعة بالجزائر وتحتضن عنابة جزءا منها، حسب ما علم اليوم الخميس من مسؤولة الاتصال بذات المؤسسة، وداد بوحوش.

ويتضمن المخطط تخصيص خط احتياطي متوسط التوتر تحسبا لأي طارئ إلى جانب إجراء عمليات صيانة وتأمين لشبكة التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية وذلك على الشبكة التي تمون ملعب 19 ماي 1956 وملعب التدريبات العقيد شابو بالإضافة إلى الفنادق الخمسة المخصصة لإيواء وفود المنتخبات.

كما تضمن المخطط تسخير 44 فرقة للمناوبة يؤطرها 92 إطارا متخصصا و أعوان صيانة موزعين وفق مخطط تدخل يضمن التدخل السريع والفعال تحسبا لأي طارئ بالإضافة إلى تسخير فرق مناوبة متخصصة بملعب 19 ماي 1956 لضمان نوعية خدمة التموين بالطاقة الكهربائية طيلة فعاليات هذا الحدث الرياضي القاري، كما تمت الإشارة إليه.

من جهة أخرى،قامت مؤسسة سونلغاز باستبدال خطوط نقل الكهرباء باتجاه ملعب 19 ماي 1956 بأخرى أرضية لضمان خدمة نوعية للتزويد بالطاقة مع صيانة شبكات التموين بالكهرباء والغاز عبر مختلف المنشآت المعني ة بهذه التظاهرة القارية,،وفقا لذات المصدر.

وتحتضن مدينة عنابة مباريات المجموعة الثانية بالإضافة إلى مقابلة واحدة ضمن الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين شان 2022.