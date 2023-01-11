موتسيبي يشيد..

أشاد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، باستعدادات الجزائر لإنجاح الطبعة السابعة لكأس إفريقيا لأمم للاعبين المحليين "شان" 2022.

وأشار "موتسيبي" خلال وصوله لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، ليلة أمس الأربعاء، حيث كان في استقباله في القاعة الشرفية كل من رئيس الـ"فاف" جهيد زفيزف، ورئيس اللجنة الوطنية لتنظيم "شان" رشيد أوكالي، إلى أن "الجزائر لها مكانة خاصة في قلبي وفي قلب الأفارقة، وشرف لي أن أكون هنا لحضور كأس إفريقيا للاعبين المحليين"، متوقعا نجاح الطبعة السابعة لـ"شان"، قائلا إنها ستكون الأفضل على الإطلاق.

وأضاف إن "الجزائريين يعرفون جيدا كرة القدم وسيناصرون جميع المنتخبات وسيساهمون في إنجاح هذا الحدث الذي سيكون الأفضل".