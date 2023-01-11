تفاصيل رد الكاف على طلب المغرب

كشف الإعلامي الرياضي حفيظ دراجي تفاصيل رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على الطلب الذي تقدمت به الجامعة المغربية، للحصول على ترخيص لرحلة مباشرة من الرباط إلى قسنطينة.

وقال دراجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي "تويتر": "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طالب المغرب بالسفر إلى الجزائر عبر إسبانيا أو موريتانيا أو تونس، لكنه أصر على كسر الحظر المفروض على الطيران المغربي والكيان الصهيوني بقرار سيادي من طرف الجزائر".

وقالت الجامعة المغربية في بيان لها اليوم الخميس، إنها لم تحصل على الترخيص النهائي من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية في رحلة مباشرة.