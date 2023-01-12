هؤلاء الحكام سيديرون مقابلات الـ"شان"

هذه هي قائمة الحكام المعنيين بمباريات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2022 (المؤجلة إلى 2023)، التي تستضيفها الجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى الرابع فيفري المقبل.

الحكام الرئيسيون:

لطفي بوكواسة (الجزائر)، ميلازاري باتريس (موريس)، الهادي علالو محمد (التشاد)، خليلو إبراهيم طراوري (كوت ديفوار)، عادل السيد حسين (مصر)، عبد العزيز بوح (موريتانيا)، إبراهيم معتز (ليبيا)، صبري كريم (المغرب)، آتشو بيير غسلان (الغابون)، سيلسو آرميندو آلفاكاو (الموزمبيق)، سامويل أويكوندا (رواندا)، محمود علي محمد اسماعيل (السودان)، نكونكو ميسيي أوفيد (الكونغو)، مالكي محرز (تونس)، جيندو لويس هونيانداندي (البنين)، داودا غي (السينغال)، توم آبونجيل (جنوب افريقيا)، نغوا بليز يوفن (الكامرون)، فينسينتيا آميدومي (الطوغو).

الحكام المساعدون:

عباس أكرم زرهوني (الجزائر)، إبراهيم الحملاوي سيد علي (الجزائر)، كليمونس كاندوكو (مالاوي)، إيريك آييمافو أولريش آيمار (البنين)، كواسي بروبي (غانا)، حمدين ديبة (موريتانيا)، نغوه آدو هيرمان ديزيري (كوت ديفوار)، حمزة حاجي عبدي (الصومال)، موديبو ساماكي (مالي)، دوس رييس آبيلميرو مونتينيغرو (ساو تومي وبرانسيب)، ديتسوغا مبيلي رودريغي (الكاميرون)، نوها بانغورا (السينغال)، سانو حبيب جوديكاييل (بوركينافاسو)، ديودوني موتوييمانا (رواندا)، لوبيس إيفانديلو ميريليس (انغولا)، هينسلي بيتروس (السيشل)، عبد العزيز بويل جاو (غامبيا)، إيمري نييونغابو (بورندي)، آتيزامبونغ فومو كارين (الكامرون)، ديان شيكوتيشا (زامبيا).

حكام الفار:

محمود عاشور (مصر)، لحلو بن براهم (الجزائر)، هيثم قيرات (تونس)، سمير غزاز (المغرب)، دانييل لاريا (غانا)، دهان بيضا (موريتانيا)، عيسى سي (السينغال)، مسالم ندابيهاوينيمانا (بورندي)، باملاك تيسيما ووييسا (اثيوبيا)، بيتير ويويرو كاماكو (كينيا)، زكريا برينسي (المغرب)، محمد عبد الله ابراهيم (السودان).