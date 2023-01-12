هذا هو سعر اللحوم قبل حلول رمضان

أكد الرئيس المدير العام للجزائرية للحوم الحمراء لمين دراجي، على توفير اللحوم قبل حلول شهر رمضان الفضيل، بسعر لا يتعدى 1200 دينار للكيلوغرام الواحد.

وقال دراجي، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 48 لتأسيس للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين من برج بوعريريج، انه سيتم استيراد كميات كبيرة من اللحوم الحمراء من دول شقيقة وأخرى من أمريكا الجنوبية قبل حلول الشهر الفضيل، مؤكدا أن سعرها لن يتجاوز 1200 دينار جزائري.

وأشار مسؤول "ألفيار" ، إلى أن اللحوم المستوردة ستكون متوفرة وطنيا وستساهم بشكل فعال في استقرار الأسعار وكسر المضاربة، مضيفا بأنه سيتم استقدام كميات أخرى من اللحوم لذات الغرض من ولايات الجنوب الجزائري مثل ما تم العمل به خلال السنوات الماضية.