الرئيس تبون يُدشّن ملعب نيلسون مانديلا (فيديو)

الرئيس تبون يدشن ملعب مانديلا بحضور انفانتينو وموتسيبي

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على التدشين الرسمي لملعب براقي الجديد الذي يحمل اسم الزعيم الجنوب إفريقي الراحل "نيسلون مانديلا".

وكان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله لهذا الملعب الذي سيحتضن مباريات الطبعة السابعة للبطولة الإفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين (شان-2022) رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، براهيم مراد، ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، ووالي الجزائر العاصمة، عبد النور رابحي.

وحضر مراسم التدشين أيضا حفيد نيلسون مانديلا، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو ورئيس الكاف، باتريس موتسيبي، ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، ورئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية ، عبد الرحمان حماد.