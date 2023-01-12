تصريحات الرئيس تبون بعد تدشين ملعب مانديلا

عقد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ندوة صحفية مقتضبة على هامش تدشين ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة.

وهنأ الرئيس تبون كل العمال والمهندسين على إنجازهم لهذه الجوهرة الرياضية، مضيفا أن شباب الجزائر يعشق كرة القدم لذلك يجب الاهتمام بهذه المرافق.

وكشف الرئيس تبون أنه سيتم توسعة وتغطية ملعب 5 جويلية في العاصمة إضافة إلى الانطلاق في إنجاز ملعبين بالجنوب (بشار وورقلة)، مع إمكانية إضافة ملعب آخر في الشرق (قسنطينة).

وأكد المسؤول الأول في البلاد أنه دعا رئيسي "الفيفا" و"الكاف" إلى إقامة مقابلات دولية بالجزائر.

وحول تسمية الملعب، أوضح رئيس الجمهورية أنها تثبيت لهويتنا الإفريقية، مضيفا أن الزعيم مانديلا كان يعتبر نفسه جزائريا وتدرب في صفوف جيش التحرير قائلا: "لا يوجد رمز إفريقي يمثل الجزائر وإفريقيا مثل مانديلا".