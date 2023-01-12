حملة للتبرع بالدم تكريما للمناضل الفلسطيني مروان عابد

نظمت اليوم الخميس بوهران حملة للتبرع بالدم تكريما للمناضل الفلسطيني الراحل صديق الجزائر، مروان عابد، في الذكرى الثالثة لوفاته.

وجاءت هذه المبادرة التي جسدت بساحة "بو سعيد" من قبل جمعية "علياء" الخيرية بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية ومركز حقن الدم التابع للمركز الإستشفائي الجامعي لوهران تحت رعاية مديرية الصحة ومندوبية الأمير عبد القادر لبلدية وهران.

وتأتي هذه العملية التي حملت شعار "الجزائر وفلسطين دم واحد" تخليدا لذكرى المناضل الفلسطيني مروان عابد الذي رحل عن الدنيا في 12 جانفي 2020 وتقديرا وعرفانا له عن حبه اللامتناهي للجزائر التي كان يعتبرها وطنه مثلها مثل فلسطين.

وقد عرفت حملة التبرع بالدم في ساعاتها الأولى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين خاصة من الأعضاء بالمجتمع المدني الذين عرفوا وعايشوا المناضل الراحل.

وقد ولد مروان محمد حسين عابد سنة 1965 بقطاع غزة بفلسطين. وقد انتقل إلى الجزائر لإتمام دراسته الجامعية ضمن البعثة الطلابية الفلسطينية حيث التحق بجامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" لوهران وتخرج من كلية الهندسة المعمارية والمدنية كمهندس.