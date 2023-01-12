أسماء كبيرة تؤكد حضورها بالجزائر

أكد عديد النجوم والأساطير كرة القدم الأفارقة السابقين حضورهم بالجزائر لمتابعة بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين (شان-2022، المؤجلة لـ2023)، التي ستنطلق رسميا يوم الجمعة بتنظيم المقابلة الافتتاحية التي ستجمع بين منتخبي الجزائر وليبيا بملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي (20:00 سا)، حسبما أعلنته الكونفدرالية الإفريقية (الكاف) اليوم الخميس في بيان الرسمي.

ينتظر أن يحط الرحال بالجزائر، تزامنا مع تصاعد الحماس والإثارة في البلد الذي سيحتضن بطولة إفريقيا للمحليين 2022، "شان" ، والتي ستقام خلال الفترة الممتدة من 13 يناير إلى 04 فبراير 2023، عدة أساطير لكرة القدم الإفريقية نذكر منها النيجيري، جاي جاي أوكوشا، الغاني أسامواه جيان، التونسي كريم حقي، السنغالي حاجي ديوف، الطوغولي ايمانويل أديبايور والجزائري رابح ماجر، حضورهم خلال "الشان"، كما سيسجل، سامويل إيتو، الفائز مع الكاميرون بنسختي 2000 و2002 لكأس أمم إفريقيا، حضوره في العرس الكروي بالجزائر، مثلما تؤكده الهيئة الإفريقية على موقعها الرسمي.

وسيجري حفل الافتتاح يوم الجمعة بالملعب الجديد نيلسون مانديلا ببراقي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، جياني أنفانتينو ورئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، كما ستشهد النسخة السابعة حضور 18 منتخبا لأول مرة مقسمة على 3 مجموعات بـ4 منتخبات ومجموعتين بـ3 منتخبات.

بالإضافة إلى هذه الأساطير السالفة الذكر، سيكون أيضا حاضرين في "شان" 2022 بالجزائر، نجوم آخرون يشكلون فريق الدراسة الفنية (TSG)، المكلفين بمعاينة 32 مباراة في الدورة، ويتعلق الأمر بكل من الكاميروني، رايموند كالا، الكيني ميشال أمينغا، الجنوب الإفريقي مارك فيش، الجزائري عامر شفيق، الأوغندي إدغار واتسون، الإثيوبي ابراهام مبراتو، المغربي جمال فتحي، الأنغولي جواو ميلر جوماس، الكونغولي هيريتا إلينغا والتونسي بلحسن مالوش.

ينتظر فريق الدراسة الفنية، عمل كبير من خلال تحليل طريقة لعب 18 منتخبا خلال المنافسة، وتحديد الاتجاهات الكروية الحديثة، واختيار لاعب المباراة بعد نهاية كل مواجهة، وأيضا اختيار أفضل لاعب في "شان".

مثلما حدث خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2022 بالمغرب، سيرافق فريق المعلقين، محللين يتمتعون بخبرة كروية كبيرة، مثل الغاني جون بينتسيل، الإيفواري سياكا تيني، الجزائري نورالدين بونعاس، الزامبي كليفرود مولينجا، الموزمبيقي تيكو تيكو بوكواني، الإيفواري إريك باكو، الكاميروني جويل إيبال، والذين سينالون حتما إعجاب جميع متابعي "الشان" بفضل تحليلاتهم الدقيقة.

للتذكير، ستجري المباريات 32 للمنافسة، في أربعة ملاعب وهي: نيلسون مانديلا (الجزائر)، ميلود هدفي (وهران)، الشهيد حملاوي (قسنطينة) و19 ماي-1956 (عنابة).