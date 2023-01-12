إحباط محاولة "حرڨة" لـ28 شخصا

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببطيوة بالتنسيق مع حراس السواحل أرزيو، من إحباط محاولة للهجرة السرية لـ 16 شخصا يبلغون من العمر من (22، 40 سنة) ينحدرون من الجهة الغربية للوطن.

وأوضح بيان ذات الهيئة، أنه تم تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تدبير الرحلات السرية عبر قوارب النزهة تتكون من ثمانية أشخاص، مواصلة للتحقيق وبواسطة الإذن بالتفتيش الصادرة عن وكيل الجمهورية تم تفتيش منازل المشتبه فيهم أين تم العثور على ورشة سرية لتصليح القوارب بها قارب نزهة مزود بمحرك 85 حصان بخاري، وقارب مزود بمحرك ذو قوة 40 حصان بخاري من نوع ياماها، جهازGPS، 05 كلغ من مادة لارزين، 04خزانات وقود، كيس كبير من ألياف زجاجية، مجموعة من معدات تستعمل في عملية التصليح، ومبلغ مالي قدر بأكثر من 11 مليون سنتيم، كمية من كوكايين قدرت بـ 8.17غ. وفور استكمال التحقيق سيتم تقديم الأطراف المعنية إلى الجهات القضائية المختصة.

وفي ذات السياق، ولمجابهة كل أشكال الهجرة غير الشرعية عبر البحر وفي عمليات متفرقة تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من إحباط محاولة للهجرة السرية لـ 12 شخصا حيث ضبط بحوزتهم 03 قوارب نزهة مزودين بمحركات مختلفة بقوة 150 و155، يطلق عليها اسم السريع، وحجز 30 صفيحة بنزين.