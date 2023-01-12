بلعمري يغادر نادي الخليج

وأعلن، اليوم الخميس، نادي الخليج السعودي فسخ التعاقد بالتراضي مع الدولي الجزائري جمال بلعمري بالتراضي، بناءً على طلب من اللاعب بسبب ظروفه الخاصة.

وأقام فريق الخليج احتفالًا صغيرًا للمدافع الجزائري، بحضور جميع اللاعبين والجهاز الفني، لتوديعه.

وحرص بلعمري على توجيه رسالة أخيرة إلى زملائه اللاعبين والجهاز الفني، قبل الرحيل عن النادي.

وقال بلعمري في آخر رسالة له لزملائه اللاعبين: "أريد أن أشكر إدارة نادي الخليج على تفهمهم، وإذا أخطأت في حق أي شخص أريد أن يعتبره غير مقصود".

وواصل: "لا أمتلك أي كلمات الصراحة لأنني حزين بسبب الرحيل، لأن المجموعة رائعة وبدأت معهم منذ 6 أشهر وهذه هي الحياة وأتمنى لكم التوفيق وتحقيق كل الأهداف".