وفاة أربعة أشخاص في حوادث مرور

توفي أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في ثلاثة حوادث مرور وقعت عبر طرقات ولايات تيارت وقسنطينة والمدية.

وأوردت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية، بأن إسعافاتها تدخلت لأجل حادث مرور نجم عن اصطدام بين شاحنتين وسيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 14 عند مدخل بلدية عين الحديد بولاية تيارت، مخلفا وفاة شخصين وإصابة آخر تم إسعافه ونقله إلى المستشفى وتحويل المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث لنفس المؤسسة الصحية.

من جهتها تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للخروب، ليلة هذا الخميس بالطريق الوطني رقم 03 عند مدخل القرزي في بلدية الخروب، إثر حادث صدم سيارة لشخصين، أحدهما شيخ يبلغ من العمر 69 سنة لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان تم نقل جثته من قبل إسعافات الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب، بينما قدمت الإسعافات الأولية بعين المكان لكهل يبلغ من العمر 53 سنة يعاني من إصابة على مستوى الرجل قبل نقله إلى ذات المؤسسة الصحية بمدينة الخروب.

أما في ولاية المدية فقد تدخلت وحدة القطاع بالحمدانية من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين، بالمكان المسمى جسر الغزاغزة على مستوى الطريق السيار شمال ـ جنوب.

الحادث خلف وفاة رجل في عين المكان يبلغ من العمر41 سنة وإصابة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 36 و49 سنة، بينهم امرأة حامل في الشهر الثامن، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى المدية.