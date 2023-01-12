الرئيس تبون يستقبل زويليفليل مانديلا

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس بالجزائر العاصمة زويليفليل مانديلا، حفيد زعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا.

وصرح زويليفليل مانديلا عقب الاستقبال أنه "سعيد جدا" بالمشاركة في تدشين ملعب براقي الذي حمل اسم نيلسون مانديلا الذي "اعتبر الجزائر كبلده الثاني".

وقال "هذا عرفان ليس فقط لجنوب إفريقيا ولكن أيضا لكل إفريقيا، بتسمية هذه المنشأة الرياضية باسم الراحل مانديلا. إنه لشرف لعائلة مانديلا أن تكون هنا في الجزائر.

سنواصل كفاحنا من أجل القضايا الإفريقية، ولا سيما قضية شعب الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا. وأضاف حفيد الراحل مانديلا "لا بد علينا أن نوحد جهودنا من أجل أن يتحصل الشعب الصحراوي على استقلاله ويسترجع سيادته.

لقد تحدثت مع رئيس الجمهورية لتمتين العلاقات الثنائية مع جنوب إفريقيا في إطار البرلمان الإفريقي، والاتحاد الإفريقي وكذا الأمم المتحدة من أجل مواصلة العمل الذي بدأه الراحل مانديلا ". كما أعرب زويليفليل عن تمنياته للجزائر بالنجاح في تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (شان -2022) التي ستنطلق مساء اليوم الجمعة بالمباراة الافتتاحية بين المنتخب الجزائري ونظيره الليبي على الساعة الثامنة (20:00) بمعلب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة).