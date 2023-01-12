مدرب السودان: " لا نعلم مصير مواجهة المغرب"

تحدث مدرب المنتخب السوداني للمحليين لكرة القدم ، محسن سيد عن آخر التطورات المتعلقة بتحضيرات الفريق الذي يستعد للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا بالجزائر التي ستنطلق اليوم وإلى غاية الرابع من فيفري.

وقال سيد، في تصريحات خاصة لـ كووورة: "لن نخوض أي مباراة ودية جديدة، لأننا دخلنا أجواء البطولة، إلا إذا تأجلت مباراتنا الأولى أمام المغرب".

وأضاف: "الأمور ليست واضحة من حيث مشاركة المغرب الذي ربما تعيد برمجة مباريات مجموعتنا، وسوف تتضح الأمور نهائيًا يوم الجمعة".

واستطرد: "ربما نحتاج لمباراة ودية نشرك فيها اللاعبين الـ7 من فريقي المريخ والهلال، الذين سيلتحقون بنا يوم الجمعة في الجزائر، ولكن ستحكمنا مباراة المغرب، هل ستلعب أم لا في موعدها؟".

وواصل محسن: "وضع المنتخب جيد، وقد تدربنا يومي الأربعاء والخميس 90 دقيقة لكل تدريب، وسوف نخوض اليوم تدريب المباراة الرئيس في تمام الساعة السادسة مساء الجمعة في ملعب المباراة، وسوف يصل إلينا اللاعبون الـ7 على الساعة الخامسة".

وأتم المدرب العام لمنتخب السودان: "سوف نخوض يوم السبت المقبل التدريب الختامي لمباراة المغرب".