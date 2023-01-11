"مشاريع جد مهمة وحيوية في العمق الإفريقي"

قال الرئيس المدير العلم لشركة الدراسات التقنية بسطيف، قاسم ليمين عبد الغني، اليوم الجمعة، أن المؤسسة من أهم المؤسسات الوطنية المختصة في دراسة المنشآت القاعدية خاصة في مجال النقل والأشغال العمومية.

وأضاف قاسم ليمين عبد الغني في حوار له لإذاعة سطيف، ان بسواعد وكفاءات جزائرية محلية استطاعت المؤسسة التواجد بقوة بمشاريع الطرقات السكك الحديدية والموانئ، مشيرا إلى أن مهمتها تكمن في الدراسة والمتابعة والمراقبة لهذه المشاريع من البداية حتى النهاية تخصصنا في انجاز الطرقات ثم توجهنا الى الري والبيئة والتهيئة العمرانية.

وتابع عبد الغني، أن المؤسسة حكومية رسمية بها ما يقارب 400 عامل منهم 200 مهندس انطلقنا من سطيف ثم ولايات الشرق ومع مرور الوقت تواجدنا في كل الولايات بل حتى خارج الوطن، وبفضلهم اليوم شركتنا من بين أفضل المؤسسات المتخصصة بالجزائر والدليل تواجدنا في افريقيا بقوة، طبقا لسياسة رئيس الجمهورية بالتواجد بقوة في العمق الافريقي.

ومن انجازات الشركة الطريق السيار، طريق بوسماعيل شرشال، باتنة الى الطريق السيار، سطيف بريكة بمسافة 120 كم، اضافة الى الطريق الرابط للصحراء، ثم الموانئ والمطارات، حسب المتحدث.

وأكد الرئيس المدير العلم لشركة الدراسات التقنية، أن المستقبل هو للتبادل الاقتصادي والتجاري خاصة مع دول أفريقيا لذلك نعمل جاهدين على إتمام جميع المشاريع ومنها مشروع ربط تندوف بموريتانيا عن طريق زويرات.

كما أن طريق السكة الحديدية أيضا من اهتمامات الشركة، -يضيف قاسم ليمين- حاليا نحن مع مشروع الغورزي قسنطينة بسطيف ونسبة الإنجاز متقدمة .

وكشف الرئيس المدير العلم لشركة الدراسات التقنية، عن تجربة رائدة أخرى انطلقت بها الشركة فيها ممثلين للجزائر في التشاد والكونغو والكوت ديفوار بمشاريع جد مهمة وحيوية، كما نعتمد كثيرا على التكوين والتأطير لجميع العمال والإطارات ونعمل المستحيل من أجل الحفاظ على الكوادر، يضيف المتحدث .

وأشار قاسم ليمين، إلى أن المؤسسة تحصلت لمرتين متتاليتين على الجوائز الأولى وطنيا في مسابقات للوزارة الوصية، مؤكدا أنه متفائلون كثيرا بالمستقبل باستثمارات كبيرة ونجاحات واعدة بسواعد وكفاءات جزائرية في جزائر جديدة نفتخر بها.