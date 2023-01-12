عمراني: البداية صعبة وهذه مفاتيح بلوغ الدور المقبل

قال المدرب عبد القادر عمراني أنه متفائل بمشوار المنتخب الجزائري في منافسة بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق اليوم الجمعة والتي ستستمر إلى غاية الرابع من فيفري المقبل.

وفي تصريحات إذاعية لبرنامج " أستديو الكرة " أضاف عمراني:" الأكيد أن البداية لن تكن سهلة،تحضيرات المنتخب كانت في المستوى هنا بالجزائر أو خارجها".

وأردف:" مع كل إحترامي للمنتخبات المنافسة للجزائر في مجموعتها ، يستطيع الفريق الوطني التأهل إلى الدور المقبل".

و واصل عمراني الذي أشرف على العديد من الأندية الجزائرية :" سنلعب أمام فريق ليبي محترم، لديه عناصر لابأس بها، صحيح كانت لديهم فترة للتوقفات لكن هذا لا يمنعهم من الوقوف الند للنّد أمام أشبال المدرب مجيد بوﭬرة".

وختم:" وجب علينا التحلي بالتركيز والثقة، وعدم تلقي الأهداف حتى لا تختلط علينا الأمور، لكن على العموم حظوظنا جد وفيرة لبلوغ الدور القادم".

يذكر أن هذا المشاركة الثانية للمنتخب المحلي في منافسات " الشان" بعد مشاركة 2011 بقيادة المدرب الحالي لاتحاد الجزائر عبد الحق بن شيخة.