مخطط نقل المشجعين إلى ملعب " نيلسون مانديلا"

وأكد المصدر ذاته، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أن العملية ستنطلق بداية من الساعة الثانية زوالا عبر ثماني نقاط موضحة كالآتي:

موقف ملعب 5 جويلية- محطة القطار -بئر توتة- محطة القطار -زرالدة- موقف الصابلات OPLA ـ موقف الصابلات ـ من الواجهة البحرية- محطة المعدومين Les fusillés- بجانب موقف السيارات بالقبة القديمة- داخل ورشة الشركة المكلفة بتهيئة واد الحراش -مقابل محطة القطار الحراش-

تجدر الإشارة إلى أن عملية نقل المشجعين تضمنها حافلات مؤسسة ETUSA / navigui بطاقة الإشتراك Etusa Alger ومؤسسة الجامعية للنقل والخدمات. مديرية النقل لولاية الجزائر.