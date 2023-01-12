تجربة جديدة لدرفلو

أعلن اليوم الجمعة، نادي " أف سي إمن" الهولندي ضمه للاعب الجزائري أسامة درفلو صاحب الـ 29 عاما قادما من فاس المغربي في صفقة إنتقال حر.

وحسب الصفحة الرسمية للفريق الناشط ضمن دوري الدرجة الأولى في هولندا فإن درفلو المهاجم الشاب سيلعب إلى غاية صيف 2024 بقميص ناديه الجديد.

وقال رونالد لوبيرز رئيس مجلس إدارة " أف سي إمن"، في تصريحات صحفية حول ضم اللاعب الأسبق لاتحاد الجزائر :" كنا نتابع أسامة منذ بعض الوقت، يستطيع أن يجلب شيئا إضافيا من حيث الديناميكية وهو ما كنا نبحث عنه".

وأضاف:" لسوء الحظ، في الفترة التي قضاها في نادي فيتسه لم يستطيع الإنضمام إلينا على شكل إعارة وعندما أتيحت لنا الفرصة كنا حاضرين بسرعة".