رسالة شكر من حفيد "مانديلا"

قدّم حفيد الزعيم الجنوب إفريقي "نيلسون مانديلا"، شيف زووليفوليل مانديلا، رسالة شكر وعرفان للجزائر ولرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد تسمية ملعب براقي باسم جده.

وقال حفيد مانديلا، إن الملعب الجديد يُمثل رمزا للعلاقات المُتجذرة بين الجزائر وجنوب إفريقيا، مُعبرا عن شرفه وفخره بحضور حفل افتتاح بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين المنظمة من قبل الجزائر.

وأضاف: "أتقدم بشُكري الخالص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والحكومة والشعب الجزائري بمناسبة تدشين الملعب الجديد "نيلسون مانديلا" ونتمنى نجاح المنافسة".

وأوضح المتحدث ذاته، أن الخطوة التي قامت بها الجزائر تُعتبر محطة للتذكير بالتقدير والاحترام الذي يحظى به مانديلا في الجزائر وعلى مستوى القارة الإفريقية والعالم، كاشفا أن مانديلا طالما اعتبر الجزائر بيته الثاني وبيت كل الثوار على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد زووليفوليل، على أهمية العمل معا من أجل مصلحة القارة السمراء، مضيفا أنه عرفانا بمبادرة الجزائر بتسمية هذا الصرح الرياضي باسم مانديلا سنواصل العمل من أجل إفريقيا موحدة وعالم أفضل.