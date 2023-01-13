الشان: بوﭬرة يبحث أفضل انطلاقة

تعطى مساء اليوم من ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، إشارة انطلاق بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2022 في طبعتها السابعة وهي المناسبة التي تراهن عليها الجزائر لاحتضان منافسات كروية أخرى بعدما تم إعداد العدة اللازمة للتأكيد على أحقيتها بشرف تنظيم تظاهرات كروية مستقبلا.

وعقب حفل الافتتاح، الذي لن تتجاوز مدته 30 دقيقة حسب اللجنة المنظمة لمنافسة " الشان"، سيستهل المنتخب الوطني بقيادة المدرب مجيد بوﭬرة مهمته بمواجهة ليبيا بداية من الساعة الثامنة ليلا، منافس سبق له التتويج باللقب عام 2014 بجنوب إفريقيا.

ويعود تاريخ آخر مشاركة جزائرية في بطولة أمم إفريقيا للمحليين إلى 2011، وهو الأمر الذي سيكون دافعا قويا للعناصر الوطنية من أجل تسجيل عودة قوية على الصعيدين المحلي والقاري.

وخاض أشبال " الماجيك"، عدة معسكرات إعدادية داخل الجزائر وخارجها سمح للطاقم الفني لـ " الخضر" والذي يضم في صفوفه كل من جمال مصباح ومدرب الحراس محمد بن حمو والوافد الجديد كريم مطمور من تدارك الأخطاء والعمل على تعزيز نقاط قوة التعداد الحالي الذي يضم أفضل لاعبي البطولة الوطنية.

وتحدث المدرب " بوﭬـي"، عن لقب ثاني في مشواره بعد الذي عاد به من قطر عندما فاز بكأس العرب عن جدارة واستحقاق، عن منافسه الليبي وقال: "نعرف منافسنا الأول في البطولة عن ظهر قلب، دون الغوص في التفاصيل نعرف جيدا نقاط قوته وضعفه إنها تشكيلة تشبه في طريقة لعبها الجزائر، بفضل لاعبين يتسمون بالاندفاع والفنيات والحرارة في اللعب، سندخل الخط المستقيم بتركيز كامل حتى نكون على أتم الاستعداد والفوز بالمباراة الأولى".

أما المدرب كورينتين مارتينز الذي يعرف الكرة الإفريقية فأكد أن منتخبه سيخوض اللقاء الإفتتاحي أمام الجزائر سيكون في أجواء حماسية وسيعمل لاعبوه على تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل إلى الدور القادم.

يذكر أن شخصيات رياضية كبيرة ستكون حاضرة خلال حفل الإفتتاح، في صورة الدولي التونسي كريم حـﭭـي والطوغولي إيمانويل أديبايور والنيجيري أوغستين أوكوشا.