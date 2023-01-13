القنوات الناقلة لـ"الشان"

تنطلق بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، اليوم الجمعة، بالجزائر وتستمر إلى غاية 4 فيفري المقبل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القنوات الناقلة للحدث القاري، الذي يفتتح بمواجهة الجزائر-ليبيا على ملعب نيلسون مانديلا.

في الجزائر، يمكن للجمهور العريض مشاهدة جميع مواجهات البطولة على القناة الأرضية للتلفزيون العمومي وهو المعمول به في جميع البطولات القارية بالنسبة للبلد المستضيف.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك قنوات "بي إن سبورت" الحقوق الفضائية، وهو نفس الأمر بالنسبة لمنطقة فرنسا حيث ستتولى قنوات القناة القطرية الناطقة بالفرنسية بث البطولة.

أما بالنسبة لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، أكدت "الكاف" أن الحقوق تتوزع على قنوات "كنال +"، "سوبر سبورت" و"ستار تايمز".

وحسب بيان الاتحاد الإفريقي فإن قناة "الكاف" على موقع "يوتيوب" ستنقل المواجهات مباشرة في المناطق الجغرافية التي لا يتواجد فيها ناقل تلفزيوني.