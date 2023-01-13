افتتاح "شان" الجزائر بحفل بهيج

افتتحت، اليوم الجمعة، بطولة إفريقيا للاعبين المحليين في نسختها السابعة التي تحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة بين 13 جانفي و4 فيفري 2023.

وبدأ الحفل، الذي حضره رئيسي "الفيفا" و"الكاف"، بكلمة لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، رحب فيها بالضيوف الحاضرين ومؤكدا أن الطبعة الحالية ستكون استثنائية.

بعد ذلك، تناول حفيد الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا الكلمة حيث شكر السلطات الجزائرية على تسمية الملعب باسم جده الذي كانت لديه علاقة خاصة بالجزائر، مؤكدا في خطاب ناري دعمه للقضيتين الصحراوية والفلسطينية وسط تفاعل كبير من الجمهور الغفير الحاضر بالملعب.

من جهته، شكر رئيس الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي، الجزائر على استضافة المنتخبات الإفريقية، مجددا تأكيده على أن "شان" الجزائر ستكون الأفضل على الإطلاق.

وأعلن بعدها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن الافتتاح الرسمي للبطولة.

وتميز الحفل الفني باستعراض رقصات فلكلورية تمثل مناطق مختلفة من الوطن، إضافة إلى أداء النشيد الرسمي للبطولة من طرف مغنيين جزائريين وأفارقة وختمه الفنان الجزائري العالمي "سولكينغ" بأداء اثنين من أشهر أغانيه.