رسميا .. افتتاح "شان" الجزائر

افتتحت، اليوم الجمعة، بطولة إفريقيا للاعبين المحليين في نسختها السابعة التي تحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة بين 13 جانفي و4 فيفري 2023.

وبدأ الحفل، الذي حضره رئيسي "الفيفا" و"الكاف"، بكلمة لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، رحب بيها بالضيوف الحاضرين ومؤكدا أن الطبعة الحالية ستكون استثنائية.

بعد ذلك، تناول حفيد الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا الكلمة حيث شكر السلطات الجزائرية على تسمية الملعب باسم جده الذي كانت لديه علاقة خاصة بالجزائر، مؤكدا دعمه للقضيتين الصحراوية والفلسطينية.

من جهته، شكر رئيس الاتحادية الافريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي، الجزائر على استضافة المنتخبات الإفريقية، مجددا تأكيده على أن "شان" الجزائر ستكون الأفضل على الإطلاق.

وأعلن بعدها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، عن الافتتاح الرسمي للبطولة باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.