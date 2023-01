Où voir les matchs de ma CHAN

la compétition CHAN 2023 commence aujourd'hui et verra la participation de 18 nations qui seront reparties sur les poules suivantes :

Groupe A : Algérie, Libye, Ethiopie, Mozambique

Groupe B : RD Congo, Côte d’Ivoire, Ouganda Sénégal

Groupe C : Maroc, Soudan, Ghana, Madagascar

Groupe D : Mali, Angola, Mauritanie,

Groupe E : Cameroun, Congo, Niger

cet évènement incontournable du football africain sera diffusé par l'ENTV,(Entreprise nationale de télévision), diffuseur officiel du tournoi, qui aura la lourde tâche de fournir le signal aux différentes télévisions qui ont obtenu les droits de cette compétition continentale.

Les matchs de la compétition seront diffusés sur « Algérie 3 », également connue sous le nom de A3, troisième chaîne de télévision algérienne de l’Établissement public de télévision.

Cette chaîne nationale algérienne est disponible sur plusieurs box internet.

Notons aussi que 9 chaînes TV ont obtenu les droits de diffuser les matchs du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) à savoir la chaine nationale Libyenne,sur Ethiopian Television, la Televisão de Moçambique, la Radio-Télévision nationale congolaise, la NTV Uganda, la Radio Télévision Ivoirienne (RTI), la Radio Télévision Sénégalaise (RTS), r Arryadia TV (Maroc) et Sudan TV.