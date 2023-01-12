الشلف: توقيف بائعي أدوية طبية دون رخصة

أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدائرة أبو الحسن، شمال غرب الشلف، شخصين عن قضية حيازة مواد طبية لغرض البيع دون رخصة، حسبما علم اليوم الجمعة لدى هذه الهيئة الأمنية.

وأفاد بيان لخلية الإعلام و الاتصال بأمن الولاية أنه في إطار مكافحة شتى أنواع الجريمة عبر إقليم الاختصاص، أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدائرة أبو الحسن، شخصين لتورطهما في قضية حيازة أدوية ومواد طبية و بيعها بدون رخصة، مع حجز كمية معتبرة من هذه الأدوية.

وأشار المصدر إلى أن هذه القضية تمت استغلالا لمعلومات تحصلت عليها ذات الفرقة تفيد بوجود أشخاص ينشرون حالات مرضية وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع المتتبعين واستعطافهم لتقديم يد المساعدة لهم، ثم جمع المساعدات المتمثلة في مواد طبية و صيدلانية وإعادة بيعها، ليتم مباشرة التحريات و الأبحاث.

وكللت التحريات بتوقيف المشتبه فيهما بإقليم الاختصاص على متن مركبة ذات ترقيم إحدى الولايات الشرقية في حالة تلبس وبحوزتهما كمية معتبرة من المواد الطبية متمثلة في حقن أنسولين وشرائط خاصة بمرضى السكري.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية، أحيلا المشتبه فيهما على الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداعهما الحبس المؤقت.