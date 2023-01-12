قافلة مساعدات لفائدة المعوزين بأدرار

أطلقت اليوم الجمعة قافلة تضامنية لمساعدات إنسانية لفائدة المعوزين عبر عدد من قصور ولاية أدرار بمبادرة من الهلال الأحمر الجزائري.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في تعزيز الفعل التضامني مع مختلف الفئات الهشة والمعوزة من المجتمع ومرافقة جهود السلطات العمومية في تحسين ظروف السكان بالمناطق النائية سيما في مجال التضامن الوطني والصحة، مثلما أوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، لدى إعطاءها إشارة انطلاق القافلة.

كما تم تسليم مساعدات للمصلحة الخارجية للإدماج التابعة لإدارة السجون بحضور السلطات الولائية والنائب العام لدى مجلس قضاء أدرار وقاضي تطبيق العقوبات ومدراء المؤسسات العقابية بالولاية.

وعلى هامش القافلة، نظمت حملة تطوعية للتشجير في الحيز المخصص للهلال الأحمر الجزائري بالمربع الأخضر بقصر كوسام ببلدية تيمي.

ويواصل وفد الهلال الأحمر الجزائري زيارته غدا السبت إلى ولاية تيميمون حيث سيتم تسليم سيارة إسعاف للعيادة الطبية متعددة الخدمات ببلدية تينركوك بأقصى شمال الولاية، حسبما أشير إليه.