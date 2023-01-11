بوسليماني يتباحث مع نظيره الفلسطيني

تباحث وزير الاتصال، محمد بوسليماني، مع نظيره الفلسطيني، أحمد عساف نزار، على هامش أشغال الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربي المنعقد بتونس، حول سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال، حسبما أورده،هذا الجمعة بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن بوسليماني التقى، على هامش مشاركته في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربي المنعقد بتونس يومي الـ13 والـ14جانفي الجاري، بنظيره الفلسطيني، حيث تناول اللقاء "بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال وسبل تعزيزها مستقبلا".

وخلال هذا اللقاء -يضيف البيان- جدد وزير الاتصال "دعم الجزائر الدائم لدولة فلسطين، قيادة وشعبا، وهو ما تحرص الجزائر على ترجمته بكل الأوجه الممكنة".

كما أبدى، في السياق ذاته، "الحرص على دعم التعاون القائم في ميدان الإعلام والاتصال"، مؤكدا "الموقف الثابت للجزائر تجاه القضية الفلسطينية"، يتابع نفس المصدر.

من جهته، "ثمن وزير الإعلام الفلسطيني علاقات التعاون القائمة بين البلدين على جميع الأصعدة"، حيث "جدد شكره الخالص للجزائر على الجهود التي قامت بها في سبيل لم شمل الفصائل السياسية الفلسطينية مؤخرا، وعلى ما قدمته من دعم لا نظير له للقضية الفلسطينية، خلال القمة العربية المنعقدة بالجزائر شهر نوفمبر من السنة الفارطة".

كما جدد أحمد عساف نزار أيضا "شكره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لما يقدمه من دعم ملموس للدولة الفلسطينية".

وفي الختام، اتفق الطرفان على "مواصلة تعزيز التعاون في المجال الإعلامي بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين الجزائري والفلسطيني"، وفقا لذات المصدر.