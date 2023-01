Une cérimonie d'ouverture grandiose de la CHAN-2022

La cérémonie d’ouverture a été grandiose et vu la présence d'une pléiade de chanteurs algériens et africains, pour donner le coup de starter d’une CHAN qui sera l’une des meilleures éditions jamais organisées, comme l’a si bien indiqué jeudi le président de la Confédération africaine (CAF) Patrice Motsepe.

L'événement a été accompagné par de nombreuses créations musicales autour du thème de l'authenticité musicale africaine et de l'aspect festif, jeune et rassembleur du sport roi.

"Merhba", création originale du grand auteur, compositeur et guitariste algérien Djamel Laroussi, qui colle parfaitement au thème choisi pour ce CHAN. L'hospitalité algérienne, a été revisitée pour l'occasion dans un timbre à mi-chemin entre le Desert Blues et les musiques traditionnelles Touareg.

L'établissement Arts et culture de la wilaya d'Alge a,quant à lui, fait un spectacle novateur de sa chorale qui a accompagné cette compétition africaine.

La Chorale a revisité de nombreux classiques de la musique africaine dans une version polyphonique accompagnée d'une nouvelle création chorégraphique intitulée "Rêve africain".

Pour compléter le show, plusieurs anciennes légendes africaine ont assisté à cette journée inaugurale, dont le Nigérian Jay-Jay Okocha, le Sénégalais El-Hadji Diouf, ou encore le Ghanéen Gyan Asamoah.

Le décor est ainsi planté dans l’enceinte flambant neuve de Nelson Mandela, qui abrite les matchs du groupe A, à commencer par cet alléchant derby maghrébin entre l’Algérie, dont il s’agit de la deuxième participation après l’édition 2011 au Soudan, et la Libye, vainqueur de l’épreuve en 2014 en Afrique du Sud.

Pour rappel, le stade de Baraki baptisé au nom de l’ancien président sud-africain Nelson Mandela, a été inauguré officiellement jeudi par le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, en présence notamment du président de la Fédération internationale (Fifa) Gianni Infantino, et le président de la Confédération africaine (CAF) Patrice Motsepe.

le spéctacle a été clôturé par le célèbre chanteur algérien Soolking qui a interprété quelques-unes de ses meilleures chansons.