بداية موفقة لأشبال بوقرة

حقق المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، بداية موفقة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بعدما تجاوز نظيره الليبي بهدف دون مقابل في افتتاح المنافسة.

ووجد أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة صعوبة كبيرة في تجاوز منتخب ليبي عنيد تجمع بشكل منظم في الدفاع.

وجاء هدف المواجهة الوحيد عن طريق المهاجم محيوص في الدقيقة 57 بعدما تحصل على ضربة جزاء نفذها ببراعة في شباك الحارس الليبي.

وبعد تقدم "الخضر" خرج "فرسان المتوسط" من منطقتهم وخلقوا عدة فرص أسالت العرق البارد للجماهير الغفيرة الحاضرة بملعب نيلسون مانديلا.

وبهذه النتيجة يصبح رصيد زملاء مزيان 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى مؤقتا، في انتظار المواجهة الثانية بين إثيوبيا والموزمبيق غدا السبت على نفس الملعب.

وستكون المواجهة المقبلة لـ"الخضر" هذا الثلاثاء ضد اثيوبيا، فيما تواجه ليبيا في نفس اليوم الموزمبيق.

مجريات المقابلة:

* نهاية المقابلة بفوز المنتخب الوطني على نظيره الليبي بهدف دون مقابل

الدقيقة 90+4: مخالفة للضيوف تصل نحو رأس اللاعب الليبي لكنها بعيدة

الدقيقة 90+2: خروج اضطراري ثاني للمنتخب الوطني .. طاهر يعوض دبيح

الدقيقة 90+1: بطاقة صفراء للعوافي، تتبعها أخرى للعريبي

الدقيقة 90: سقوط البديل دبيح على أرضية الميدان مصابا

الدقيقة 82: مخالفة للخضر من تنفيذ مزيان ناحية عبد اللاوي لكن الرأسية عالية

الدقيقة 78: هجمة مرتدة للمنتخب الوطني بقيادة مزيان .. يمرر ناحية لعوافي لكن التوزيعة تجد الدفاع الليبي

الدقيقة 75: أوقات حرجة للمنتخب الوطني .. القائم ينقذ "الخضر"

الدقيقة 72: هجمة مرتدة منظمة للعناصر الوطنية مزيان ينطلق يوزع لكنها تمر جانبية

الدقيقة 71: خطيرة جدا للزوار .. استرجاع للكرة من وسط الميدان وتسديدة يخرجها الحارس قندوز بصعوب للركنية

الدقيقة 70: تغيير ثاني للمنتخب الوطني .. دبيح في مكان لحمري

الدقيقة 63: مزيان ينفرد والحارس الليبي يسمح لفريقه بالبقاء في المواجهة

الدقيقة 61: مسجل الهدف محيوص يخرج مصابا .. "الماجيك" يختار لعريبي كبديل

* أيمن محيوص يدخل التاريخ ويصبح أول لاعب يسجل هدفا بملعب نيلسون مانديلا

الدقيقة 57: غووول .. محيوص يفتتح باب التسجيل

الدقيقة 55: ضربة جزاء للمنتخب الوطني بعد تدخل عنيف للحارس الليبي على أيمن محيوص

الدقيقة 52: ضغط جزائري دون تجسيد

الدقيقة 50: أول محاولة في الشوط الثاني لـ"فرسان المتوسط" .. لكن التسديدة بعيدة

* بداية الشوط الثاني

* نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

الدقيقة 45: توزيعة لبلخيثر ورأسية محيوص عالية

الدقيقة 41: توغل للظهير الأيمن بلخيثر .. يسدد لكنها تمر بعيدة عن مرمى المنافس

الدقيقة 37: توغل رائع لمزيان .. يوزع داخل منطقة الجزاء والدفاع الليبي ينقذ الموقف

الدقيقة 34: مستوى متوسط للعناصر الوطنية .. فرص قليلة أمام تنظيم جيد للمنتخب الليبي

الدقيقة 26: فرصة خطيرة للضيوف .. رأسية لم تمر بعيدة عن مرمى "الخضر"

الدقيقة 23: تراجع في ريتم أشبال بوقرة بعد سيطرة في البداية

الدقيقة 16: سقوط لاعب جديد لـ"الخضر" .. إصابة لحمري بعد تدخل مدافع ليبيا

الدقيقة 13: أول فرصة للمنافس .. تسددية بعيدة عن مرمى الحارس قندوز

الدقيقة 12: فرصة سانحة لمزيان لكن الدفاع يتدخل في آخر لحظة

الدقيقة 10: سقوط اللاعب محيوص على أرضية الميدان متأثرا بإصابة

الدقيقة 8: تسديدة ثانية لـ"الخضر" عن طريق قلب الهجوم محيوص والحارس في المكان المناسب

الدقيقة 2: أول فرصة للمنتخب الوطني.. تسديدة ميريزيق بين أحضان الحارس

* دخول لاعبي الفريقين وعزف النشيدين الوطنيين وسط أجواء جماهيرية كبيرة

* اختار الناخب الوطني مجيد بوقرة دخول المواجهة بخطة 4-3-3 على الشكل التالي:

أليكسيس قندوز – مختار بلخيثر – أيوب عبد اللاوي – زين الدين بلعيد – يوسف لعوافي – حسام ميريزيق – أحمد قندوسي – زكريا دراوي – عبد الرحمن مزيان – أيمن لحمري – أيمن محيوص.

* يفتتح المنتخب الوطني مقابلاته في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، بعد قليل، بمواجهة نظيره الليبي على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة.