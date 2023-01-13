مباشر: الجزائر- ليبيا

الدقيقة 23: تراجع في ريتم أشبال بوقرة بعد سيطرة البداية

الدقيقة 16: سقوط لاعب جديد لـ"الخضر" .. إصابة لخمري بعد تدخل مدافع ليبيا

الدقيقة 13: أول فرصة للمنافس .. تسددية بعيدة عن مرمى الحارس قندوز

الدقيقة 12: فرصة سانحة لمزيان لكن الدفاع يتدخل في آخر لحظة

الدقيقة 10: سقوط اللاعب محيوص على أرضية الميدان متأثرا بإصابة

الدقيقة 8: تسديدة ثانية لـ"الخضر" عن طريق قلب الهجوم محيوص والحارس في المكان المناسب

الدقيقة 2: أول فرصة للمنتخب الوطني.. تسديدة ميريزيق بين أحضان الحارس

* دخول لاعبي الفريقين وعزف النشيدين الوطنيين وسط أجواء جماهيرية كبيرة

* اختار الناخب الوطني مجيد بوقرة دخول المواجهة بخطة 4-3-3 على الشكل التالي:

أليكسيس قندوز – مختار بلخيثر – أيوب عبد اللاوي – زين الدين بلعيد – يوسف لعوافي – حسام ميريزيق – أحمد قندوسي – زكريا دراوي – عبد الرحمن مزيان – أيمن لحمري – أيمن محيوص.

* يفتتح المنتخب الوطني مقابلاته في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، بعد قليل، بمواجهة نظيره الليبي على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة.