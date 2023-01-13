حفيد مانديلا يهتف لفلسطين والصحراء الغربية

ألهب حفيد الزعيم الثوري نيلسون مانديلا شيف زوليفوليل ، مساء الجمعة، مدرجات ملعب " نيلسون مانديلا " بالجزائر العاصمة بكلمته التي ألقاها خلال افتتاح "شان " 2022.

وحظي زوليفوليل بتفاعل كبير من الجماهير حين قال : "دعونا لا ننسى آخر مستعمرة لا تزال موجودة في إفريقيا ، الصحراء الغربية ، دعونا نحارب لنحرر الصحراء الغربية من الظلم".

وذكر المتحدث بكلمات جده بخصوص تحرير فلسطين قائلا : " دعونا نتذكر أن ماديبا ( نيلسون مانديلا) قال حريتنا ستبقى ناقصة مالم تتحرر فلسطين، لهذا نقف معا لتحرير فلسطين".

وضجت الجماهير بهتاف متعال حينما هتف زوليفوليل بحماس : " فلسطين حرة من النهر إلى البحر".





