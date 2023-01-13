أمن عين تموشنت يوجه نداء للجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية عين تموشنت، نداء للجمهور حول مشتبه فيه في قضية النصب والاحتيال عن طريق الشعوذة.

وأفادت شرطة عين تموشنت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون إجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى عين تموشنت "تنهي مصالح أمن ولاية عين تموشنت إلى علم المواطنين أن الشخص المدعو "ق.ش" مشتبه فيه في قضية الاحتيال والنصب عن طريق الشعوذة."

وفي هذا الصدد، وجهت المديرية نداء للجمهور، "لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر التقرب إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية". "لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال."