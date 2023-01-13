انتشال جثة غريق بسكيكدة

انتُشلت مساء اليوم الجمعة جثة الغريق المفقود في البحر بمنطقة ''لفنار لحمر'' ببلدية خناق مايون الواقعة غرب سكيكدة، بعد يومين من البحث، حسب ما عُلم اليوم الجمعة من مصالح الحماية المدنية للولاية.

المكلفة بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بالولاية أوضحت لوكالة الأنباء الجزائرية، أن غطاسي الوحدة البحرية و كذا المركز المتقدم للقل مدعمين بالوحدة الثانوية لأولاد عطية، تمكنوا من العثور على جثة الغريق المتوفى في البحر عالقة بين الصخور، على مسافة حوالي 400 متر من مكان الغرق.

الغريق هو صياد هاو يبلغ من العمر 37 سنة، وينحدر من بلدية الزيتونة الواقعة غرب الولاية، تم العثور عليه بعد بحث دام يومين سُخر لأجلها 10 غطاسين و زورق.

وتم نقل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القل، وفقا لذات المصدر.