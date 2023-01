Une entrée en lice réussie pour les Fennecs

L’Algérie a réussi son entrée en lice en décrochant une victoire poussive contre la Libye (1-0) ce vendredi, à Baraki, en banlieue d’Alger, dans un Stade Nelson Mandela flambant neuf.

Bien entrés dans le match, les Fennecs A’ peinaient toutefois à se montrer dangereux en début de partie, à l’image de ce tir trop mou de Mrezigue facilement capté par Allafi ou encore de ce débordement de Meziane, stoppé en pleine surface par Touhami.

Les Libyens se sont procuré la meilleure occasion sur une tête d’Abbasi qui allait mourir juste au-dessus du but de Guendouz.

Sous l’impulsion des latéraux et d’un Belkhiter très remuant dans le couloir droit, les locaux appuyaient à nouveau sur l’accélérateur avant la pause, mais Touhami enlevait encore le ballon dans les pieds de Kendouci, tandis que Belkhiter dévissait complètement sa frappe.

Finalement, les Fennecs prenaient donc les devants à l’heure de jeu par Mahious, qui cédait très vite sa place sur blessure.

Fautif sur le penalty fatal, Allafi réussissait dans la foulée sa sortie devant Meziane puis il manquait quelques centimètres à ce dernier pour inscrire le but du break à bout portant.

Le rythme faiblissait ensuite et les Algériens n’étaient pas loin de regretter leurs occasions ratées lorsque la reprise en plein cœur de la surface d’Ali Ramadhan allait heurter le poteau.

Tout n’a donc pas été parfait et les Fennecs, globalement brouillons, ont tremblé sur la fin, mais ce succès suffit à les placer en position de force en vue d’une qualification en quarts de finale avant même d’affronter mardi l’Ethiopie, qui défie le Mozambique samedi dans l’autre affiche de ce groupe A.