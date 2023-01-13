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الوزير الأول يهنئ

رياضة
13 جانفي 2023 ()
فاطمة.ب
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تقدم الوزير الأول  أيمن بن عبد الرحمن، مساء الجمعة، بتهانيه  للشباب الجزائري على افتتاح بطولة "الشان " الذي جرى هذا المساء بملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي في الجزائر العاصمة .

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي على " تويتر"، كتب بن عبد الرحمن قائلا :"هنيئًا لشباب الجزائر على هذا الافتتاح الرائع لـ "الشان". 

وأضاف بالقول: "بعفويتكم، حماسكم وتفاعلكم فإنكم تجعلون من هذه الطبعة استثنائية ببصمة جزائرية خالصة".

وجاء في الغريدة أيضا : "وكما قال السيّد رئيس الجمهورية الشباب أولوية،  والحكومة ستعمل على تجسيد ذلك في الميدان".

كما تمنى الوزير الأول للمنتخب الوطني كل التوفيق خلال هذه المنافسة.

 

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