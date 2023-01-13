الوزير الأول يهنئ

تقدم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، مساء الجمعة، بتهانيه للشباب الجزائري على افتتاح بطولة "الشان " الذي جرى هذا المساء بملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي في الجزائر العاصمة .

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي على " تويتر"، كتب بن عبد الرحمن قائلا :"هنيئًا لشباب الجزائر على هذا الافتتاح الرائع لـ "الشان".

وأضاف بالقول: "بعفويتكم، حماسكم وتفاعلكم فإنكم تجعلون من هذه الطبعة استثنائية ببصمة جزائرية خالصة".

وجاء في الغريدة أيضا : "وكما قال السيّد رئيس الجمهورية الشباب أولوية، والحكومة ستعمل على تجسيد ذلك في الميدان".

كما تمنى الوزير الأول للمنتخب الوطني كل التوفيق خلال هذه المنافسة.