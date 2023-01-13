بوقرة : مواجهة ليبيا لم تكن سهلة

أكد مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة، الجمعة ، على أهمية الفوز الذي حققه المنتخب الوطني في مواجهة اليوم أمام ليبيا في إطار بطولة "شان 2022".



وقال بوقرة في ندوة صحفية : "الحمد لله هذا الانتصار مهم جدا وبالأخص للاعبينا ، أصبحت لدينا ثقة أكبر، الكثيرون ليسوا معتادين على الالتحاق بالمستوى المحلي مع بعض الضغط، لنقل أنه ضغط كبير لأنه كان ثمة عدد كبير من المشجعين".



بوقرة شدد على أن هذا "انتصار مهم للانطلاق في هذه المنافسة" ، مشيرا إلى أن الشوط الأول شهد تحكما في الأداء.

أما بخصوص الشوط الثاني فقد صرح الماجيك قائلا : "انطلقنا بشكل جيد ، لكن بعد تسجيل الهدف ، ما أزعجني هو التقهقر في الأداء الذي حدث ، ففي مثل هذا الوقت لابد من مواصلة الهجوم على الخصم ".

وواصل المتحدث قائلا "بخصوص اللاعبين نحن فخورون بهم ، لم يكن من السهل مواجهة المنتخب الليبي مع هؤلاء اللاعبين من المنتخب الأول .. فإذا شكرا للاعبينا".