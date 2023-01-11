سوناطراك تحصل على براءة اختراع

أعلنت شركة سوناطراك اليوم السبت، أن المعهد الجزائري للبترول التابع للمجمع تحصل على براءة اختراع من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية "إينابي".

وحسب بيان للشركة، تتعلق براءة الاختراع هذه بتقدير إجمالي الكربون العضوي في مكامن الغاز باستخدام أنظمة الانعكاس الزلزالي المتزامن والأنظمة الجينية.

وستتيح العملية التي ابتكرها الأستاذ -الباحث الدكتور واد فل سيد علي من المعهد الجزائري للبترول، بتنفيذ طريقة جديدة لتقدير إجمالي الكربون العضوي (TOC)، هذا الاختراع سيسمح بضبط وقياس إمكانات النفط في مكامن الغاز، يضيف البيان.